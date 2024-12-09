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Polis kadroları için başvurular başladı: 170 yeni alım yapılacak

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Polis Genel Müdürlüğü, 140 erkek ve 30 kadın polis memuru alımı için başvuruları 9-13 Aralık tarihleri arasında kabul edecek.
Polis kadroları için başvurular başladı: 170 yeni alım yapılacak

Polis Genel Müdürlüğü,  140 erkek ve 30 kadın polis memuru alımı yapacağını duyurdu. Münhal kadro için başvurular 9-13 Aralık 2024 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adayların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmaları, lise veya dengi bir okul mezunu olmaları, 18-30 yaş aralığında bulunmaları gibi şartlar yanında vücut ölçüleri, sağlık şartları ve diğer kriterlere uygunluklarına da bakılacak. Başvuru detayları ve sınav tarihleriyle ilgili bilgi Polis Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesi www.polis.gov.ct.tr adresinde yer alıyor.

Başvuru için adayların gerekli belgelerle birlikte ilçe polis müdürlüklerine şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Sınav takvimi kapsamında, yeterlik sınavı 21 Aralık 2024’te Lefkoşa’da yapılacak. İngilizce sınavı ise 28 Aralık’ta düzenlenecek ve başarılı olan adaylar 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında spor sınavına katılacak. Son aşamada yazılı ve sözlü sınavlar gerçekleştirilecek.

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