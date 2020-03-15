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Polis, Kalkanlı’da kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale etti

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Polis, Kalkanlı’da kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale etti
Polis, Kalkanlı’da kararlara uymayan restoran işletmecisine müdahale etti

Kalkanlı’da koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kararlara uymayan restoran işletmecisi hakkında yasal işlem ve soruşturma başlatıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşam Kalkanlı’da, İ.K.’ye (E-37) işletmeciliğini yaptığı restoranı kapatması için polis tarafından ikaz yapıldı.

İ.K. restoranı kapadı, sonra yeniden açtı. Yasal emirlere riayet etmeyen işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.

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