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Polis kamyonları ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi...

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından bu sabah Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ve kamu işletme izni ile yolcu taşımacılığı yapılan araçlar da kontrol edildi.
Polis kamyonları ve yolcu taşımacılığı yapan araçları denetledi...

Polisin açıklaması şöyle:

Denetimler kapsamında; 
•    5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan sürede, (07:00-08:00 saatleri arasında) trafikte seyretmelerinin yasak olmasına rağmen, yasağa uymadığı tespit edilen toplam 1 kamyon sürücüsü, 
•    Mesleki sürücü belgesi olmadan kamu taşımacılığı yapan 1 sürücü,
•    Aracın sabit koltukları dışında başka bir yerde yolcu taşıyan 3 sürücü ve
•    KKTC’den sürüş ehliyeti olmadığı halde araç kullanan 1 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. 

Polisin genel trafik kontrollerinin yanı sıra, kamyonların trafiğe çıkış saatleri ile kamu işletme izinli araçlara yönelik denetimlerin süreceğini hatırlatırız.

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