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Polis Kapanan Yolları Duyurdu, Sürücüleri Gerekmedikçe Trafiğe Çıkmamaları Konusunda Uyardı

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Polis Kapanan Yolları Duyurdu, Sürücüleri Gerekmedikçe Trafiğe Çıkmamaları Konusunda Uyardı
Polis Kapanan Yolları Duyurdu, Sürücüleri Gerekmedikçe Trafiğe Çıkmamaları Konusunda Uyardı

 Lefkoşa’da şiddetli yağış ve su baskınları nedeniyle Ortaköy ve Gönyeli bölgesindeki bazı yollar kapandı. Polis, trafik sıkışıklığının daha fazla oluşmaması adına sürücüleri gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.


Öte yandan su basan bazı evlere ve yolda kalan araçlara Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.


Lefkoşa bölgesinde oluşan su baskınları nedeniyle trafik akışına kapatılan güzergahlarla ilgili Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöyle:


“Ortaköy Lemar Işıkları ile Hastane Çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılmıştır. 
Ortaköy Hastane Çemberinden Gönyeli Belediye Bulvarına bağlanan (Etik ve Başkent Hastanesi yolu)  yol trafik  akışına kapatılmıştır.  
Gönyeli Belediye Bulvarı; Mirage Restoran ile Çağaloğlu Petrol Trafik Işıkları arasındaki güzergah trafik akışına kapatılmıştır.   
Hastane çemberinden Göçmenköy itikametine giden yol (Lefkoşa Acil Durum Hastanesi önü) trafik akışına kapatılmıştır.  
Gönyeli Çemberi ile Devlet Hastanesi yönüne giden güzergah trafik akışına kapalı bulunmaktadır. 
Su baskınları ve kapanan yollar nedeniyle oluşan trafik sıkışıklığının daha fazla oluşmaması adına sürücülerin gerekmedikçe trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur.”
 

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