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Polis Karakolunda ölüm!

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Girne'de 24 Eylül'de meydana gelen soygununun zanlılarından olan Ahmet Sarıkılıç Girne Polis Kararkolu'nda tutuklu bulunduğu sırada ölü olarak bulundu.
Polis Karakolunda ölüm!

Girne'de 24 Eylül'de meydana gelen soygununun zanlılarından olan Ahmet Sarıkılıç Girne Polis Kararkolu'nda tutuklu bulunduğu sırada ölü olarak bulundu.

Girne’de 24 Eylülde meydana gelen soygun zanlıları Serkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç ile Sevgi Ünver bugün yeniden mahkemeye çıkarılmıştı. Mahkemenin, zanlılar Sarkan Bilir ve Ahmet Sarıkılıç’ın tutukluluk sürelerini 7 gün daha uzattığı olayda Polis ekiplerinin soygunla ilgili önemli tespitlerde bulunduğu bildirilmişti.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Olay 24 Eylül Pazartesi günü kimliği meçhul yüzleri maskeli 3 erkek şahsın, kullandıkları araç ile Bektaş Gıda Ltd ait aracın önünü kesip aracı kullanan Mehmet Ali Güngörmüş’ün kafasına çekiç ile vurarak, içerisinde 2 yün bin Türk Lirası’nın üzerinde para bulunan çantayı alıp kaçmaları şeklinde gerçekleşmişti.

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