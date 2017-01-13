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Polis, kazayla ilgili detayları açıkladı!

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Polis, kazayla ilgili detayları açıkladı!
Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde gerçekleşen kazada yaralıların isimleri açıklanırken, kazada yaralanan bir kişinin yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı öğrenildi.

Bugün 14:30 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu, Ulukışla-Kurudere kavşağı arasında, Muoath Hanı Awad Allah (E-22), yönetimindeki FE 353 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada gidiş istikametine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun karşı şeridine geçmesi sonucu, o esnada Gazimağusa istikametinden Lefkoşa istikametine doğru seyreden Eray Mehmet Vudalı (E-30) yönetimindeki LE703Z plaklı araçla çarpıştı

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile LE703Z plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Gargınsu (E-27) ve Önsay Aktolga (E-35) ile FE 353 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Amro F.O. Mortoja (E-25 ve Asmar Almotasembilla ALASMAR (E22) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmışlardır.

Kazada ağır yaralanan Amro F.O Mortoja Yoğun Bakım servisinde müşahede altına alınırken, diğer yaralılar ise yapılan tedavilerini müteakip servislerde müşahede altına alındığı öğrenildi.

 Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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