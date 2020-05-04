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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Polis kılığına girip sokağa çıkma izin belgesi sordukları kişilerin çantalarından 25 bin avro çalmışlar

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Polis kılığına girip sokağa çıkma izin belgesi sordukları kişilerin çantalarından 25 bin avro çalmışlar
Polis kılığına girip sokağa çıkma izin belgesi sordukları kişilerin çantalarından 25 bin avro çalmışlar

Fransa’da, polis kılığına girerek sokağa çıkma izin belgelerini kontrol ettikleri kişilerin çantalarından 25 bin avro (175 bin 650 lira) çalan dört kişi hakim karşısına çıkacak.

Polis, İran vatandaşı, dört kişinin maske taktıklarını, polis olduklarını söyleyerek sokaktaki kişilerin belgesini sorduklarını sonra da çantalarını ‘aradıklarını’; bu sırada nakit para ve değerli eşyalarını çaldıklarını açıkladı.

Açıklamada, yedi kişinin çantasından hırsızlık yapıldığı birinden 12 bin avro (84 bin 313 lira) çalındığı bu kişilerin şikayeti üzerine şüphelilerin yakalandığı belirtildi. Dört şüphelinin başkent Paris’in doğusundaki Meaux’da yargılanacağı bildirildi.

17 Mart’tan beri Covid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan ve 11 Mayıs’tan itibaren önlemlerin bazılarının esnetilmesi planlanan ülkede sadece işe gitmek, egzersiz ve alışveriş için dışarı çıkılabiliyor. Acil durumlarda ise neden dışarı çıkıldığını anlatan bir izin belgesi gerekiyor.

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