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Polis, KKTC Genelinde Geniş Kapsamlı Asayiş ve Trafik Denetimleri Gerçekleştirdi

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KKTC Polisi Eş Zamanlı Asayiş ve Trafik Denetimlerinde 17 Kişiye İkamet İzinsizlikten, 1 İşletmeciye İzinsiz Alkol Satanlara Ceza, 516 Trafik Suçlusuna Yasal İşlem Başlattı
Polis, KKTC Genelinde Geniş Kapsamlı Asayiş ve Trafik Denetimleri Gerçekleştirdi

Asayiş Ve Trafik Denetimleri

            17 Ekim 2023 tarihinde, 20:00-24:00 saatleri arasında, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk sahaları içerisinde, eş zamanlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

 

            Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 5 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 3612 araç sürücüsü kontrol edildi ve 60’ı yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 4’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 86’sı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 52’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 516 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 11 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında; halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, eğlence mekanları, kahvehaneler ve pansiyonlar kontrol edilmiş olup,

            (1)ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 4 kişi tutuklanmıştır.

     (2) Alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu tespit edilen bir restoran işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 25 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1324 araç sürücüsü kontrol edildi ve 211’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sürüş ehliyetiz araç kullanmak olmak üzere, 14’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 15’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 401 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 38 araç ise trafikten men edilmiştir.

 

            Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, marketler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup,

  1. Güzelyurt’ta bir kafe ve kahvehanede para karşılığı kumar oynadıkları tespit edilen toplam 12 kişi ve
  2. Gemikonağında kontrol maksatlı durdurulan bir araçta yapılan aramada, kanunsuz olarak tasarruf edildiği tespit edilen bir adet tecavüz-i alet emare olarak alınarak, araç sürücüsü aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 720 araç sürücüsü kontrol edildi ve 2’si sürüş ehliyetiz araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 5’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 11’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak olmak üzere, toplam 89 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 5 araç ise trafikten men edilmiştir.

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