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Polis kontrolleri... 22 Araç daha trafikten men edildi!

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Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,522 araç sürücüsü kontrol edildi, 473 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.
Polis kontrolleri... 22 Araç daha trafikten men edildi!

  Polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,522 araç sürücüsü kontrol edildi, 473 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

Denetimler sonucu 344’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 4’ü sigortasız araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 1’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 15’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak ve 86’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 473 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 22 araç ise trafikten men edildi.

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