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Polis kontrolünde aracından uyuşturucu çıktı

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Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, polis kontrolü sırasında durdurulan araç sürücüsünün şüpheli tavırları nedeni ile yapılan aramada araçtan uyuşturucu çıktı...
Polis kontrolünde aracından uyuşturucu çıktı

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, dün saat 23:30 sıralarında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında, 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.

Polis kontrolünde 37 yaşındaki M.Y.’nin yönetiminde bulunan aracın kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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