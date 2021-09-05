Polis kontrolünde aracından uyuşturucu çıktı

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında, dün saat 23:30 sıralarında, bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen kontrol sırasında, 1 gram ağırlığında uyuşturucu bulundu.
Polis kontrolünde 37 yaşındaki M.Y.’nin yönetiminde bulunan aracın kontrol maksatlı durdurulduğu sırada, bahse konu şahsın şüpheli hareketleri üzerine araçta yapılan aramada yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.
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