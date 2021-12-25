Polis Kontrolünde Yakalandılar

Polis Basın Subaylığı açıkladı:

24.12.2021 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Değirmenlik dağ yolu çemberinde bir polis ekibi tarafından yapılan kontrolde, P.G.T.(E-32)’nin kullanımında bulunan ve S.M.N.(E-37)’nin yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada; miktarı henüz tespit edilemeyen sahte para basımında kullanıldığına inanılan malzeme tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, S.M.N’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yine sahte banknot yapımında kullanıldığına inanılan kesilmiş kağıt parçaları bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.