Polis memuru evinde vefat etti

Gaziköy bugün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hayatını kaybeden polis memuru Özalp Reis'e ağlıyor. Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 06.30 sıralarında, Gaziköy'de sakin Özalp Mustafa REİS (E-48/ Polis Memuru), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Özalp Mustafa Reis, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Ercan Güvenlik Amirliğinde görev yapıyordu.
Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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