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Polis mensuplarına yönelik 'Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi’ konferansı gerçekleştirildi

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“Metaverse, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim” konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından Polis mensuplarına yönelik 'Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi’ adlı konferans verdi.
Polis mensuplarına yönelik 'Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi’ konferansı gerçekleştirildi

Polis Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak ülkemizde bulunan “Metaverse, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim” konularında uzman Prof. Dr. Levent Eraslan tarafından 03 ve 04 Mayıs 2023 tarihlerinde, Polis Örgütü’nün çeşitli birimlerinde görev yapan Polis Mensupları ile Polis Okulu Müdürlüğü’nde temel eğitimlerini görmekte olan polis aday adaylarına yönelik “Sosyal Medya İstihbaratı ve Algı Yönetimi” konulu konferans gerçekleştirildi.

Düzenlenen konferanslar kapsamında; dijital platformlar ve sosyal medyada aracılığıyla yürütülen algı yönetimi, ilkeleri ve tekniklerine dikkat çekilerek günümüz teknolojisinde algının nasıl yönetildiği hakkında personel bilgilendirildi.

Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa ise yaptığı konuşmasında; daha önce ve bugün düzenlenen konferanslar ile dijital alanda ve sosyal medyada işlenen yeni nesil suçlar ile algı yönetiminin her geçen gün yenilenip değiştiğini vurguladı ve bu konuda eğitimler verilmeye devam edilerek, personelin bilinçlendirileceğini belirtti.

Konferansların tamamlanmasının ardından Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kafa, Prof. Dr. Eraslan’a anı plaketi takdim ederek, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

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