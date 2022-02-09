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Polis MOBESE Görüntülerinin Asılsız Olduğunu Açıkladı

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Polisten Falyalı Cinayeti İle İlgili 2. Açıklama Geldi
Polis MOBESE Görüntülerinin Asılsız Olduğunu Açıkladı

Bugün Çatalköy’de uğradığı silahlı saldırı sonucu şöförü ile birlikte yaşamını yitiren Halil Falyalı cinayeti ile alakalı Polis Genel Müdürlüğü’nden 2. açıklama geldi.

Olayın işlendiği andan kısa süre sonra Gazetesi Erk Acarer’in paylaştığı bir haberde 2 şahsın cinayeti işlediğini ve MOBESE kayıtlarında belirlenip arandığını yazmıştı.

Bu haberin asılsız olduğunu açıklayan Polis bülteni şöyle:

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, bir araç içerisinde yer alan iki erkek şahsa ait görüntülerin, iş adamı Halil FALYALI ve şoförünün öldürülmesi olayının failleri olduğu ve polis tarafından arandığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.
Konu şahısların olayla bağlantısının olmadığı saptanmakla beraber, mesele polis tarafından çok yönlü olarak titizlikle soruşturulmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur”.

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