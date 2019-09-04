Polis Müfettişi mahkemeye sedyede getirildi

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılan tutuklu polis müfettişi G.M.Ç.'nin evinde gizli bölme bulundu. Zanlının, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ve hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

20 Ağustos günü tutuklanan Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis müfettişi G.M.Ç., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

2 Eylül’de anjiyo yapılan zanlı, mahkemeye sağlık görevlileri eşliğinde, sedyede getirildi.

Zanlı hakkında; 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında “haksız mal edinme” ve 2016 yılında “kamu görevlisinin rüşvet talebi”, “gizli bilgilerin ifşası” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. 29 Ağustos’taki duruşmada suçlamalara, “kamu görevlisinin rüşvet alması” da eklenmişti.

21 Ağustos’ta mahkemede tarafından iki gün tutukluk kararı verilen G.M.Ç.’ye, 23 Ağustos ve 29 Ağustos’taki duruşmalarda 6 gün ek tutukluluk verilmişti.

Mahkeme

Bugünkü duruşmada bulguları aktaran Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin halen incelendiğine vurgu yaptı.

Dökümler ve ifadeler bekleniyor

Kızıltuğ, ayrıca zanlının evinden alınan 5 cep telefonu ile 6 kişinin daha telefon dökümlerinin beklendiğini ve birçok kişiyle görüşüldüğünü aktardı.

Polis Başmüfettişi Kızıltuğ, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğine ve 45 kişiden daha ifade alınacağına değindi.

Kızıltuğ, fotoğraf ve videolarla ilgili 75 adet fotoğraf ve 7 video dosyasının detaylı inceleneceğini anlattı.

Evde gizli bölme bulundu

Polis Başmüfettişi, telefonda silinen fotoğraflardan zanlının evinde gizli bir bölme olduğunun belirlendiğini ve zanlının evinde tekrar yapılan aramada gizli bölüm olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Maaş ve kredi kartına tedbir

Başmüfettiş, rüşvetle ilgili aranan bir zanlı olduğunu, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek, 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etti.

Avukatlar, tahkikat memurunu tahkikatla ilgili sorguladı. Avukatların, müfettiş olan zanlının ve yine müfettiş olan eşinin maaşlarına ve kredi kartına tedbir konulduğunu ileri sürdü.

Geçici görevden uzaklaştırma ve hesaplarına dondurma

Başmüfettiş Tarkan Kızılltuğ, zanlının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve hesaplarının dondurulduğunu söyledi.

8 gün ek tutukluluk

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, huzurundaki tüm şahadete değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.