  • BIST 100.077
  • Altın 281,812
  • Dolar 5,6688
  • Euro 6,2538
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Polis Müfettişi mahkemeye sedyede getirildi

» »
Bugün yeniden mahkemeye çıkarılan tutuklu polis müfettişi G.M.Ç.'nin evinde gizli bölme bulundu. Zanlının, geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ve hesaplarının dondurulduğu bildirildi.
Polis Müfettişi mahkemeye sedyede getirildi

20 Ağustos günü tutuklanan Polis Genel Müdürlüğü Adli Şube’de görevli polis müfettişi G.M.Ç., bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

2 Eylül’de anjiyo yapılan zanlı, mahkemeye sağlık görevlileri eşliğinde, sedyede getirildi.

Zanlı hakkında; 9 Ocak 2017 ile 9 Ağustos 2018 tarihleri arasında “haksız mal edinme” ve 2016 yılında “kamu görevlisinin rüşvet talebi”, “gizli bilgilerin ifşası” ve “görevi kötüye kullanma” iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. 29 Ağustos’taki duruşmada suçlamalara, “kamu görevlisinin rüşvet alması” da eklenmişti.

21 Ağustos’ta mahkemede tarafından iki gün tutukluk kararı verilen G.M.Ç.’ye, 23 Ağustos ve 29 Ağustos’taki duruşmalarda 6 gün ek tutukluluk verilmişti.

Mahkeme

Bugünkü duruşmada bulguları aktaran Polis Başmüfettişi Tarkan Kızıltuğ, soruşturmanın çok geniş ve kapsamlı olarak devam ettiğini söyleyerek, emare alınan binlerce evrakın, ayrıca dizüstü bilgisayarların, hard-disklerin, CD ve emarelerin halen incelendiğine vurgu yaptı.

Dökümler ve ifadeler bekleniyor

Kızıltuğ, ayrıca zanlının evinden alınan 5 cep telefonu ile 6 kişinin daha telefon dökümlerinin beklendiğini ve birçok kişiyle görüşüldüğünü aktardı.

Polis Başmüfettişi Kızıltuğ, tahkikatın geniş kapsamlı devam ettiğine ve 45 kişiden daha ifade alınacağına değindi.

Kızıltuğ, fotoğraf ve videolarla ilgili 75 adet fotoğraf ve 7 video dosyasının detaylı inceleneceğini anlattı.

Evde gizli bölme bulundu

Polis Başmüfettişi, telefonda silinen fotoğraflardan zanlının evinde gizli bir bölme olduğunun belirlendiğini ve zanlının evinde tekrar yapılan aramada gizli bölüm olduğunun tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Maaş ve kredi kartına tedbir

Başmüfettiş, rüşvetle ilgili aranan bir zanlı olduğunu, zanlının serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki edebileceğini belirterek, 8 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Çekici’nin avukatları Derviş Akter ve Mustafa Algun, tutukluluk süresine itiraz etti.

Avukatlar, tahkikat memurunu tahkikatla ilgili sorguladı. Avukatların, müfettiş olan zanlının ve yine müfettiş olan eşinin maaşlarına ve kredi kartına tedbir konulduğunu ileri sürdü.

Geçici görevden uzaklaştırma ve hesaplarına dondurma

Başmüfettiş Tarkan Kızılltuğ, zanlının geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını ve hesaplarının dondurulduğunu söyledi.

8 gün ek tutukluluk

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, huzurundaki tüm şahadete değerlendirerek tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BKP Genel Başkanı İzzet İzcan: daha çok biat ve peşkeşteni baret04 Eylül 2019 Çarşamba 15:40
  • Elcil: icraat diye sunulan bu yalanların kaç paraya reklam edildiğini de açıklarlarsa daha da memnun olacağız04 Eylül 2019 Çarşamba 15:38
  • Kanol: “Toplumun üzerinden büyük bir yük kalktı”04 Eylül 2019 Çarşamba 15:30
  • Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Al-Pet işbirliğinde Kan Bağış Kampanyası düzenleniyor04 Eylül 2019 Çarşamba 15:25
  • Benter: “4 Kasım AİHM Maraş Davası, insanlığın davasıdır. Evkaf’ı yalnız bırakmayın”04 Eylül 2019 Çarşamba 15:24
  • Kıbrıslı sanatçılar Girne Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri kapsamında sahne aldı04 Eylül 2019 Çarşamba 15:20
  • Kotak 8’inci Ölüm yıldönümünde kabri başında anılacak04 Eylül 2019 Çarşamba 15:19
  • YDP Genel Başkanı Arıklı: “Hükümetin 100 günü hayal kırıklığı yaratmıştır”04 Eylül 2019 Çarşamba 15:15
  • LBO’dan “Ebeveyn Katılımlı İnteraktif Müzik Atölyesi”04 Eylül 2019 Çarşamba 15:10
  • Erenköy Direnişi Tiyatroda Sahnelenecek04 Eylül 2019 Çarşamba 15:07
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti