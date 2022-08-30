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Polis nakilleri açıklandı: Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak

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Polis nakilleri açıklandı: Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak
Polis nakilleri açıklandı: Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak

Polis nakilleri açıklandı: Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak

 

Polis Genel Müdürlüğü, kazalar ve birimler arası atama ve nakilleri gerçekleştirdi. 203 polis mensubunun görev yeri değiştirildi. Yeni atama ve nakiller 14 Eylül tarihi itibari ile geçerli olacak.

Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, PGM-Adli Polis Müdürlüğü’ne,

PGM Polis Okulu Müdürü Kaan Resa Saçar, PGM İdari Polis Müdürlüğü’ne,

PGM İdari Polis Müdürü Mahmut Barış Sel, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne,

Güzelyurt Polis Müdür Yardımcısı Bekir Abatay, PGM II Yardımcılığı Denetleme Kurulu’na,

PGM II Yardımcılığı Denetleme Kurulu Üyesi Polis Müdür Muavini Vasfi Arkın, PGM II. Yardımcılığı ARGE’ye

Gazimağusa Polis Müdür Yardımcısı İbrahim Ulusoy, PGM Trafik Müdür Vekilliği’ne,

PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdür Vekili Hafife Çaluda, Güzelyurt Polis Müdür Yardımcılığı’na,

Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Müdürü Enver Erem, Lefkoşa Polis Müdürlüğü İdari Polis Amirliği’ne,

İskele Polis Müdür Yardımcısı Nihat Can, Girne Polis Müdür Yardımcılığı’na,

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Müdür Muavini Cem Kayabaşı, PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kurulu’na,

PGM Adli Polis Müdür Vekili Aziz Nizamoğlu, Gazimağusa Polis Müdür Yardımcılığı’na,

PGM II Yardımcılığı ARGE Birimi’nde görevli Polis Müdür Muavini Hüseyin Kafa, PGM Polis Okul Müdür Vekilliği’ne,

Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Müdürü Rüstem Tunçtaşlı, İskele Polis Müdür Yardımcılığı’na,

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli Müdür Muavini Süleyman Akmercan, Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube amirliği’ne,

PGM Polis Okulu Müdürülüğü’nde görevli Başmüfettiş Ali Kemal Saydam, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne,

Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Turgül Tomgusehan, Polis Okulu Müdürlüğü’ne,

İskele Polis Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Kubilay Çavuşoğlu Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne,

PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kurulu’nda görevli Başmüfettiş Hüseyin Özdoğdu, İskele Polis Müdürlüğü’ne,

PGM İdari İşler ve Özlük İşleri’nde görevli Başmüfettiş Ahmet Tolga Çağlar, PGM İdari İşler ve Özlük İşleri Müdür Vekilliği’ne

PGM Adli Polis Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Osman Kayabaşı, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’ne

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde görevli Başmüfettiş Sonel Yıkıcı, PGM II. Yardımcılığı Denetleme Kurulu’na…

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