Polis nezaretinde denetim!...

Çalışma Bakanlığı, bakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu ile İhtiyat Sandığı ile iş yerlerini denetlemeye başladı.

Taner ULUTAŞ

Geçtiğimiz günlerde, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı İzin Kurulu ekiplerince ülke genelinde başlatılan denetimlere ek olarak iş yerlerinde kaçak işçi tespit denetim çalışmaları yapıldığı öğrenildi. Kaçak işçi mücadelesi kapsamında yapılan denetimlerde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Muhaceret Dairesi Polis ekipleri de denetimlere katıldı.

Haspolat Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı iş yerleri, Sosyal Sigortalar Kurumu ve İhtiyat Sandığı memurlarınca, Polis nezaretinde denetime tabi tutulurken, çalışanların primlerinin yatıp yatmadığının kontrol edilmesinin yanısıra bazı çalışanların öğrenci olup olmadıklarına da bakıldı.

Polis nezaretinde yapılan denetimlerde çalışanlar ile ilgili notlar tutulurken, kaçak işçi veya öğrenci olup olmadıkları yönünde de tespit ve incelemeler yapıldı. Ekip iş yeri çalışanlarını tek tek sorgularken, sık sık evrak incelemelerinde bulunduğu da gözlemlendi.