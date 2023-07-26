Polis: Öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığı tespit edildi!

Bahsedilen olayın aslı; alınan ihbar üzerine KKTC Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile birlikte yapılan kontrolde, öğrencilere verilen dini eğitimin izinsiz yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine yasalar çerçevesinde gerekli adli ve idari işlem başlatılmıştır.

İlave olarak, yapılan kimlik kontrolünde, orada bulunanlardan birinin ise, KKTC’den deport kararı bulunduğu ve yasadışı merdiven altı faaliyet icra ettiği tespit edilmiş ve işlem başlatılmıştır.

Konuya dahil olan ve açıklamada bulunanlardan bir şahıs hakkında, daha önce Türkiye’de misyonerlik faaliyetleri yapmaktan sınır dışı edildiğine dair tarafımıza ulaşan bilgi konusunda ayrıca araştırma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

PGM- BASIN SUBAYLIĞI