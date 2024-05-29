Polis Okulu yemin ve mezuniyet töreni yapılıyor...

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan yemin ve mezuniyet törenine, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Bayraklı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni ile diğer polis yetkilileri ve mezun olan polis mensuplarının aileleri katıldı.

Törende mezunların yemin etmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mezun olan polis memurları yemin etti.

Oktaçlı: “Bu görevi yaparken insana değer vermek gerektiğini çok iyi biliyoruz”

Törende, “64’üncü Dönem Polis Temel Eğitimi Kursu”nu birincilikle tamamlayan Polis Memuru Cemal Oktaçlı, dönem mezunları adına konuşma yaptı.

Oktaçlı, bugün iyi yetişmiş birer polis mensubu olarak, polis okulundan mezun olduklarını söyledi.

Oktaçlı, “4 ay gibi kısa bir sürede, müdürlerimiz, amirlerimiz ve öğretmenlerimiz, büyük bir şevkle bıkmadan usanmadan gerek hukuki, gerekse mesleki konularda bizi en iyi şekilde yetiştirmeye çalışmışlardır” dedi.

Polislik mesleğine ait bilinci, en iyi şekilde kazanmaya çalıştıklarını kaydeden Oktaçlı, mesleğe ilk adımı attıklarını ifade ederek, “Yardıma muhtaç olanlara ve bize ihtiyacı olan herkese karşı sorumluyuz ve bu görevi yaparken insana değer vermek gerektiğini çok iyi biliyoruz.” ifadelerine yer verdi.

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalarak insan haklarına saygılı olacaklarına ve yasalar çerçevesinde eşit uygulama yaparak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğü ile devamının sağlanması için gerekirse canlarını feda edeceklerini ifade eden Oktaçlı, görevlerini en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi.

Oktaçlı, “Halkın huzuru ve güvenliği için, görevimiz boyunca kimsenin hakkını çiğnemeden, hukuk ilkelerinden sapmadan, yasa ve mevzuatlara uygun davranmayı görevimizin en önemli unsurları olarak kabul edeceğiz. Bize verilen görev ve emirleri, zaman mevhumu gözetmeden yerine getireceğiz. Daima halkın yanında ve yakınında olacağız. Hedefimiz toplumsal huzur ve barışı devam ettirmek, suçları önlemek, suçluları yakalamak ve adalete teslim etmektir.” diye konuştu.

Ardından kurs birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Polis temel eğitimi kurs ikincisi polis memuru Tahsin Denizsever, kurs üçüncüsü ise polis memuru Çağıl Yıldız oldu.

Diğer öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından Polis Okulu Müdürü Hüseyin Kadir Çetye ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Osman Aytaç da konuşma yapacak.