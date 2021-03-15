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Polis olaya müdahale etti !

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Alayköy Sakini Kenan Öğüt sosyal medya hesabından başına gelenleri paylaştı
Polis olaya müdahale etti !

Alayköy Sakini Kenan Öğüt sosyal medya hesabından başına gelenleri paylaştı:

ALAYKÖYLÜLER DİKKAT 

Alayköye gelip yerleşenlerin sayısı çok arttı. Kimin ne olduğu belli değil her kesimden insan doldu.

7 yaşındaki oğlum evin arkasındaki köpeğe mama vermek için çıktı orda köpekle biraz oynamak istemiş oraya yeni gelen terbiyesiz oğlumu eve gelde konuşalım diyerek çağırmaya çalışmış alkollü birde. Gelmeyince de sinirlenmiş Çocuk korkudan eve geldi olanı anlattı. Beynimden kaynar sular döküldü konuşmaya gittim, terbiyesize konuyu anlatınca şiddetlendi hemen. Ufak bir laf kavgasından sonra polisi aradım. Polisler gereğini yaptı teşekkür ederim.

ÇOCUKLARIMIZI DEVAMLI TEMBİHLİYELİM BİRİ ÇAĞIRDIĞINDA GİDİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BİLSİNLER. HELEDE BU ZAMANDA KİMİN NE OLDUĞU BELLİ DEGİLKEN.

BİLGİLENDİRME AMAÇLI PAYLAŞALIM LÜTFEN

Öğüt durumla ilgili gelişmeyi ise bugün paylaştı:

DÜNKÜ YAŞANAN PİS OLAYDAN SONRA O TERBİYESİZİN CEZASI KESİLMİŞTİR. KONUYLA İLGİLENEN BAŞTA ALAYKÖY POLİS KARAKOLU PERONELİNE, ALAYKÖY POLİS KARAKOLUNDAN SORUMLU ÇAVUŞ TURAL GÜNERALP'A KONUYU TAKİP EDEN TÜM POLİS TEŞKİLATINA TEŞEKKÜRLERİMİ BORÇ BİLİRİM İYİ Kİ VARSINIZ.

BANA DESTEĞİNİ ESİRGEMEYEN TÜM EŞ DOST AKRABALARIMA ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM SAĞOLUN VAROLUN.

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