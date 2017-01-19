Polis olayla ilgili soruşturma başlattı

KKTC’de dikkatsizlik bir kazaya daha neden oldu. Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada, JU 317 plakalı vidanjör Haspolat Çemberi üzerinde durabildi.

KKTC’de dikkatsizlik bir kazaya daha neden oldu. Lefkoşa-Mağusa anayolu üzerinde meydana gelen kazada, JU 317 plakalı vidanjör Haspolat Çemberi üzerinde durabildi.

Öğrencilerin yaya olarak yoğun bir şekilde geçiş yaptığı yolda meydana gelen kazada yaralanan olmaması daha büyük bir facianın meydana gelmemesini sağladı.

Lefkoşa istikametinden Mağusa istikametine doğru giden JU 317 plakalı vidanjör sürücüsünün önce yolu ayıran çelik koruyuculara çarptığı, daha sonra da sürüklenerek çember üzerine çıktığı öğrenildi.

Değirmenlik polisinin, kaza ile ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.