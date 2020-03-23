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Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

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Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi
Polis 'Ölmek mi istiyorsunuz?' diye uyardığı yaşlıları kolonya sıkarak evlerine gönderdi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Karabük'te polisler, 65 yaş ve üstündeki vatandaşları evlerine gönderdi. Bir polisin "Ölmek mi istiyorsunuz?" diye yaşlı vatandaşlara kolonya sıkması dikkati çekti.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağına uyulması için denetimlerini sıklaştırdı.

Merkeze bağlı Karabük mahallesinde Soğanlı çayı kenarında bulunan ağaçlık alanlarda yaşlıların bir araya geldiği ihbarı üzerine motosikletli yunus ekipleri harekete geçti.

'Niye sokaktasınız?'

Çalılıklar arasında oturan yaşlıların kimlik kontrolünü yapan ekipler, 65 yaş üstü olduğunu tespit ederek şunları söyledi:

"Beyefendi niye sokaktasınız, uyarılara niye uymuyorsunuz? Ortalık hastalık kaynıyor siz niye dışarıdasınız. Ölmek mi istiyorsunuz? Amacınız ne? Etraftakilere de kendinize de bulaştıracaksınız. 65 yaş üzeri sıkıntılı. Hastalık kapma oranınız çok yüksek. İhtiyacınız olduğu zaman 155'i, 184'ü, 156'yı arayacaksınız, yardım isteyeceksiniz."

Polisin uyarısı karşısında sessiz kalan 2 yaşlının kimlik bilgilerini alan ekipler, daha sonra kolonya sıkarak evlerine gitmelerine istedi.

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