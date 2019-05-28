Polis operasyonu: Kokain, methamfetamin ve patlayıcı madde tararrufundan 2 kişi tutuklandı

25.05.2019 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Esentepe’de H.K.(E-33) ve Y.E.Y.(E-37)’nin kalmakta oldukları ikametgahta polis tarafından yapılan aramada, 3 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 2 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve bahçe içerisinde gömülü vaziyette bir adet 9 mm çapında tabanca ve şarjör içerisinde 12 adet canlı mermi bulunarak polis tarafından emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



