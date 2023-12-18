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Polis Operasyonunda Yakalanan Şüphelinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı: Tutuklandı

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Lefkoşa'da Gerçekleşen Narkotik Operasyonunda H.D.'nin Üzerinden 28 Gram Hintkeneviri Ele Geçirildi: Tutuklama Gerçekleşti
Polis Operasyonunda Yakalanan Şüphelinin Üzerinden Hintkeneviri Çıktı: Tutuklandı

18 Aralık 2023 tarihinde, gece saat 23:30 sularında, Lefkoşa'da gerçekleşen bir operasyon, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından titizlikle yürütüldü. Bu operasyon kapsamında, H.D.(E-29) isimli şahsın üzerinde yapılan arama sonucunda, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi ve bu madde emare olarak alındı.

Narkotik operasyonunda tutuklanan H.D., suçlamalarla karşı karşıya kalmış durumda. Emniyet birimleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonların artarak devam ettiğini belirtti.

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