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“Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi

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“Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi
“Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi

Polis Okulu Müdürlüğü’nde “Polis Örgütü Geliştirme Çalıştayı” düzenlendi. Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleşen çalıştayda; Polis Genel Müdürlüğünün temel sorunları arasında öncelikli sırada bulunan Teşkilatlanma, Personel ve Özlük Konuları, Polislik Uygulamaları ile Bina, Teknik Donanım, Lojistik ve Bilişim İhtiyaçları konularında yaşanan sorunlar ortaya konarak Polis Örgütünün mevcut durum analizi yapılmış ve atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlenmiştir.

Polis Örgütü bünyesinde yapılacak çalışmalar ile çağın gereklerine göre yönetsel ve fiziksel, donanım açısından olması gereken çağdaş bir yapıya kavuşmasını sağlamak, personelin motivasyon, ortak inanç ve bağlılık duygularını geliştirerek devamlı surette ölçülüp denetlenebilen bir işleyiş mekanizması oluşturup halkın rahatlıkla erişebileceği işlevsel bir sistemin gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu doğrultuda yapılacak icraatların örgüt içersinde ve ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirilebilmesi amacıyla her yıl Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde Çalıştay yapılması planlanmıştır. Polis Örgütü bünyesinde ilk kez düzenlenen çalıştay; KTBK Komutanı Tümg Sezai ÖZTÜRK, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Polis Genel Müdürü Ahmet SOYALAN, Polis Genel Müdür 2. Yardımcısı Hüseyin SAĞIROĞLU’nun yanı sıra, Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları, Güvenlik Kuvveleri Komutanlığı Temsilcisi, Başbakanlık Personel Dairesi, Devlet Planlama Örgütü, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Temsilcileri, Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı ve Trafik Dairesi Müdürünün katılımı ile yapıldı. 

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