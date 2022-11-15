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‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’ Resmi Gazete’de

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‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlandı.
‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’ Resmi Gazete’de

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü birleşiminde oy çokluğu ile kabul edilen ‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

‘Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasası’ ile Polis Genel Müdür Yardımcılarının atamalarında aranan niteliklerde değişiklik yapılmış oldu. 

Buna göre, 2024 yılının sonuna kadar Polis Genel Müdür Yardımcısı atamalarında aranan nitelikler şöyle sıralandı:

"1. En az lise mezunu olmak

2. En az bir yıl süreyle (4'üncü derece de dahil) İlçe Polis Müdürlüğü görevi yapmış olmak

3. 3'üncü Derece Polis Müdürü rütbesinde bulunmak

4. Polis Örgütünde fiilen en az otuz yıl çalışmış olmak"

BEROVA: “KİŞİYE ÖZEL BİR DEĞİŞİKLİK DEĞİLDİR”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı açıklamada, üzerinde düşünülerek adım atılan bir yasa olduğunu aktarmıştı.

Berova, terfilerle ilgili sıkıntılar yaşandığını belirtmiş, poliste rütbenin esas olduğuna dikkat çekmişti.

Berova, kişiye özel bir değişiklik olmadığını da vurgulamıştı.

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