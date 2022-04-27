Polis, piyasada sahte dolar olabileceği uyarısında bulundu

26.04.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Girne’de polis tarafından gerçekleştirilen opersyon sonucu, B.Ş.(E-44)’nin tasarrufunda sahte olduğuna inanılan MB26725871A seri numaralı bir adet 50’lik ABD Doları ile ZD1449408208 seri numaralı bir adet 50 Euro’luk banknot bulunarak emare olarak alınmıştır.

Yürütülen soruşturmada kapsamında, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen H.G.(E-46)’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada ise; sahte olduğuna inanılan LG04727792 seri numarasından oluşan toplam 22 adet 100'lük (2.200 $) ABD Doları bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.