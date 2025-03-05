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Polis “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili açıklamada bulundu

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Polis “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili açıklamada bulundu
Polis “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili açıklamada bulundu

Polis, Avrupa Gazetesinde “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yayınlanan haber ile ilgili basın açıklaması yaptı. Haberi gerçek dışı olarak nitelendiren polis kadının şiddet tehditti suçundan Girne Kaza Mahkemesi tarafından 16 gün hapis cezasına çarptırıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklı göçmen ilan edilerek ihracının gerçekleştirildiği belirtildi

Açıklamada, 04.03.2025 tarihli Avrupa Gazetesinde, “PKK İftirası ile Sınır Dışı Ettiler” başlığı altında yer alan haber içeriğinde, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu kadın bir şahsın “PKK Örgüt Üyesi” diye iftira atılarak önce hapse gönderildiği, ardından da Girne Limanı’ndan sınır dışı edildiği yönünde gerçek dışı haber yer almaktadır denildi.   

Bunun dışında söz konusu şahsın Türkiye’de “Tehdit, Rüşvet Vermek, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması ile Dolandırıcılık” suçlarından arandığı bilgisine ulaşıldığı da belirtildi.

Polis Basın Subaylığının açıklaması şöyledir:                  

Haberde konu edilen kadın şahıs, 31 Temmuz 2024 tarihinde Karşıyaka’da işlemiş olduğu “Şiddet Tehdidi” suçundan dolayı aleyhinde yürütülen soruşturma kapsamında, Girne Kaza Mahkemesi tarafından mahkum edilerek 16 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

Konu şahsın aldığı hapis cezası sonrası, KKTC’de ikameti sakıncalı görülmüş olup İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesi Müdürlüğü tarafından, Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası Madde 6 (1) (d) ve 14 (1)’deki yetkiye dayanarak, tutuklanıp adadan ihraç edilmesi ve yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verilmiştir.   

Bahse konu şahsın cezasını tamamlamasına müteakip, İçişleri Bakanlığı tarafından hakkında çıkarılan ihraç emri gereğince 27.12.2024 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan, ülkesi Türkiye’ye gönderilmek suretiyle ihracı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, TC Emniyet Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgide, söz konusu şahsın Türkiye’de “Tehdit, Rüşvet Vermek, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması ile Dolandırıcılık” suçlarından arandığı bilgisine ulaşılmıştır.                

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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