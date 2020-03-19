Polis, Polis memuru ile ilgili açıklama yaptı, işte son durum

Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada, Gazimağusa'da görev yapan bir polis mensubunun corona virüs tetkiklerinin pozitif çıktığı yönünde haberler yer almaktadır.

Söz konusu meslektaşımız, ateşinin çıkması nedeniyle bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilmiş ve burada kontrol altında tutulmaktadır.

Polis mensubunun tahlil sonuçları bu aşamada henüz netleşmemiş olup, kesin sonucun yarın sabah itibariyle netleşmesi beklenmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.