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Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı

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Ülkede pazartesiden beri etkili olan yağışlı hava sürerken, bazı yollar halen trafiğe kapalı bulunuyor.
Polis sabah 07.30 itibarıyla kapalı olan yolları açıkladı

Polis Basın Subaylığı sabah 07.30 itibarıyla 4 yolun halen kapalı olduğunu bildirdi.

Girne ilçesinde, Geçitköy deresinin taşması nedeniyle, Çamlıbel -  Girme ana yolu, Çamlıbel - Tepebaşı kavşağı ile Kayalar yolu kavşağı arasında trafik akışına kapalı bulunuyor.

Kayalar - Sadrazamköy ana yolu, yola toprak, çamurlu su ve akıllı taşların akması nedeniyle trafik akışına kapalı.

Gazimagusa ilçesinde, Atlılar - Yıldırım ana yolu yağmur suları nedeniyle kapatılırken, trafik akışı Akova – Yıldırım veya Alaniçi - Yıldırım ana yolundan sağlanıyor.

Yağmur sularının kapattığı bir diğer yol olan Muratağa - Sandallar ana yolu da halen kapalı bulunuyor. Bu güzergahın alternatifi olarak ulaşım Alaniçi -Muratağa ana yolundan sağlanıyor.

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