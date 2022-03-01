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Polis Sahte 50’lik Banknotların seri numaralarını paylaştı

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28.02.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanınlan ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.
Polis Sahte 50’lik Banknotların seri numaralarını paylaştı

28.02.2022 tarihinde, Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan bir şahsın, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanınlan ABD Dolarlarını tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Konu şahsın tasarrufunda 50’lik ile 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanınlan toplam 4000 ABD Doları bulunarak emare olarak zapt edilmiştir.  

           

Sahte 50’lik Banknotların seri numaraları;

MB 51952377A, MB 51940211A, MB67151174A, MB 67151815A, MB 51941614A,                MB 67140308A, MB 67151814A, MB51941617A, MB 37541552A, KB 48244949L,                               KB 48241236L, KB48247833L, KB63441124L, KB 48244173L, KB 48244824L,                         KB 48241241L, KB 48241237L, KB48247255L, KB 48250591L, KB 48244204L,                             KB 63441128L, KB 48244821L, KB 48250436L, KB 48250052L, KB 48241226L,                        KB 63447941L, KB 63447443L, KB 63447939L, KB 63441048L, KB 63441051L,                       KB 48247961L, KB 48241841L, KB 48247835L, KB 48250428L, KB 48250425L,                        KB 48241840L, KB 48241373L, KB 48247836L, KB 48241372L, KB 48250543L,                      KB 63441497L, KB 63441501L, KB 63441119L, KB 63441499L, KB 63447942L,                       KB 63444563L, KB 63447944L, KB 48247824L, KB 63441917L, KB 48241370L,                     KB 48250197L,  KB 63447943L

 

Sahte 100’lük Banknotların seri numaraları;

HD 76432864A, HD 76431673A, HD 76432030A, HD 76432868A, HD 76432867A,                HD 76432865A, HD 76434362A, HD 76432878A, HD 76432861A, HD 76434359A,                  HD 76431685A, HD 76431686A, HD 76431687A, HD 76431678A

 

            Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ve 100’lük ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.

 

 

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