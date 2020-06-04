Polis Sahte Para Konusunda Uyardı

Polis P04148355088 seri numarasıyla başlayan 500 Eurolar konusunda uyardı.
Söz konusu sahte paradan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde bu seri numarasıyla başlayan 500 Euro cinsi para bulunduran banka, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlarla para alım-satımı ve değişimi yapanların çok dikkatli olmaları istendi.
Polis, vatandaşların şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis karakoluna bildirmelerini istedi.
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