Polis sahte parya karşı uyardı!

03-04.12.2022 tarihleri arasında, kimliği meçhul bir şahsın tasarrufunda bulundurduğu 50’lik banknotlardan oluşan 7 adet sahte ABD Dolarını, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir.

Tedavüle sürülen sahte paraların seri numaraları;

MB 70450502A, MB 31427441A, MB 31427443A, MB 70442693A, MB 70451495A,

MB 70451506A, MB 31427770A

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur.