Polis sözcüsü: "Kötü kokular geliyor" ihbarı üzerine değerlendirdik

Meksika'nın Acapulco şehrinde bir çukurda cesetler bulundu.

Guerrero eyaleti Emniyet Sözcüsü RobertoAlvarez, Pasifik kıyısında yaşayanların bir yağmur suyu drenaj kanalından kötü kokular geldiği yönündeki ihbarını değerlendirdiklerini söyledi.

Alvarez yaptıkları incelemede ilk etapta, çukurlara atılmış 6 ceset bulduklarını bildirdi.

Meksika Başsavcılığının 2015'te yayımladığı bir raporda, Meksika hükümetinin uyuşturucu kartellerine savaş ilan ettiği 2006'dan raporun yazıldığı tarihe kadar ülkedeki 32 eyaletin yarısında toplam 174 toplu mezar ortaya çıkarıldığı ifade edilmişti.

Raporda, 1 Aralık 2006 - 28 Şubat 2015 arasında bulunan mezarlardan toplam 601 ceset çıkarıldığı ve bunların sadece 116'sının kimliğinin belirlenebildiği kaydedilmişti.

Guerrero, raporda adı geçen eyaletler arasında, toplam 79 ile en fazla toplu mezar bulunan eyalet olarak kayıtlara geçmişti. Eyaletteki toplu mezarlarda 199 cesede ulaşıldığı belirtilmişti.