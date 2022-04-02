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Polis subayı Bulak hayatını kaybetti

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Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi amiri Polis Müfettişi Serkan Bulak sabahın ilk saatlerinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayatını kaybetti.
Polis subayı Bulak hayatını kaybetti

Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile 01:30 sıralarında Çayönü'nde bulunan evine gittiği sırada kullanımındaki aracın kontrolünü kaybeden Polis Müfettişi 49 Serkan Bulak geçirdi trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi amiri olan Bulak, ağır yaralı olarak kurtulduğu Kaza sonrasında kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 01:30 sıralarında, Gazimağusa - Güvercinlik köy yolu üzerinde, Çayönü'nde sakin 49 yaşındaki Serkan Bulak'ın, yönetimindeki LA 722 plakalı aracı ile Gazimağusa Lefkoşa anayolu istikametinden Güvercinlik köyü istikametine doğru seyrederken Güvercinlik köy girişine 1 km kala direksiyon hakimiyetini kaybederek gidişine göre yolun sağından çıkıp tarla içerisinde bulunan  beton su tahliye deposuna çarpması sonucu meydana geldi.

Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Serkan Bulak'ın kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 04:00’da yaşamını yitirdiği bildirildi.

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