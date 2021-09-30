Polis, şüpheli Azeri tetikçisinin suç ortaklarını arıyor

Rum Polisi Çarşamba günü, tetikçi olduğundan şüphelenilen tutuklu Azeri uyruklu bir kişinin adada suç ortağı olup olmadığını belirlemeye çalışıyordu.

Adam iki gün önce kuzeyden Ledra Caddesi kontrol noktasından geçtikten sonra tutuklandı.

Memurlar, elinde, başka suçlarda kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için balistik testten geçirilen bir baskılayıcı ile donatılmış bir tabanca buldular. Cep telefonu da inceleniyordu.

Polis, adamın Kıbrıs'a Lefkoşa'nın Engomi bölgesinde yaşayan ve çalışan yabancı bir iş adamına karşı bir sözleşmeli cinayeti gerçekleştirmek için geldiğine inanıyor.

Şüpheli yaklaşık iki hafta önce Rusya'dan Larnaka havaalanından geldi ve neredeyse her gün kuzeyi ziyaret ediyor.

Raporlar, yetkililerin davaya daha fazla kişinin karıştığından şüphelendiğini söyledi. Polis, adamın bir Rus mafyasının parçası olduğuna inanıyor.

Rum Polisi, zanlının geldiği anda hakkında bilgi aldı. Pazartesi günü, kuzeyden geçer geçmez onu gözetim altına aldılar. Eski şehirdeki bir dükkandan elektrikli scooter kiralarken onu takip ettiler ve kiralık bir arabaya bindiği Engomi'ye gittiler. Araç, Paralimni'de sahte kimlikle kiralandı.

Polis, başka kişilerin olaya karışma olasılığını araştırırken, şüpheli Salı günü sekiz gün süreyle gözaltında tutuldu.