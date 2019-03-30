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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Polis sürücüleri uyardı.

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Polis sürücüleri uyardı.
Polis sürücüleri uyardı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Girne – Lefkoşa Anayolunun, Ciklos mevki ile Boğaz Kavşağı arasında kalan kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı..

Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.

sis.gif

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