Polis sürücüleri uyardı.

Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Girne – Lefkoşa Anayolunun, Ciklos mevki ile Boğaz Kavşağı arasında kalan kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı..
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
Polis Basın subaylığından verilen bilgiye göre, Girne – Lefkoşa Anayolunun, Ciklos mevki ile Boğaz Kavşağı arasında kalan kısmında oluşan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı..
Sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.
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