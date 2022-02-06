Polis Sürücüleri Uyardı!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Dörtyol kavşağı ile Türkmenköy arasındaki yolda yol çalışmaları yapıldığından, trafik ve çalışma emniyeti açısından söz konusu yol ikinci bir duyuruya kadar trafik akışına kapatılmıştır.

Çalışmalar süresince ulaşım, Güvercinlik ve Turunçlu güzergahlarından sağlancaktır.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.