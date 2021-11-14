Polis, Tatlısu-Geçitkale Anayolundaki feci kazada hakkında bilgi verdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 17:15 sıralarında, Tatlısu – Geçitkale Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Harun TER (E-31), yönetimindeki SE 999 plakalı salon araç ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ahmet HERGÜNER (E-42) yönetimindeki LR 087 plakalı pick up araçla yüz yüze çarpışmışlardır.

Kaza sonucu, ağır yaralanan SE 999 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Gülcan TER (K-59) Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirmiştir.

Kazada yaralanan SE 999 plakalı araç sürücüsü Harun TER (E-31) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet TER (E-42) ile LR 087 plakalı araç sürücüsü Ahmet HERGÜNER (E-42) ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin KARANLIK (E-46), Murat ÖZER (E-23), Levent KOROL (E-52), Ali ŞAHAN (E-60) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.