  • BIST 4.417,48
  • Altın 1019.886
  • Dolar 18.5984
  • Euro 18.7046
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Polis Telefon Hattı Devre Dışı

» »
Esentepe Polis Karakolu telefon hattı devre dışı kaldı
Polis Telefon Hattı Devre Dışı

Polis Basın Subaylığı, Esentepe Polis Karakolu'nun mevcut telefon hattının devre dışı kaldığını bildirerek, arıza giderilinceye kadar Karakol’a ulaşılabilecek telefon numaralarını duyurdu.

Açıklamada, “Esentepe bölgesinde telefon hatlarında meydana gelen arızadan dolayı, Esentepe Polis Karakolu'na ait mevcut telefon hattı devre dışı kalmıştır. Arıza giderilinceye kadar Esentepe Polis Karakolu'na 0392 81 52 125, 0392 81 52 014 veya 155 Polis Hattından ulaşılması önemle rica olunur” denildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay, Lefke’de kadın üretici ve girişimcilerle bir araya geldi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
  • “Asgari ücretli HP'nin üzerinde artış almalı; Ekim sonu itibariyle artış yüzde 40.38”09 Kasım 2022 Çarşamba 11:57
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:51
  • Ertuğruloğlu’ndan Atatürk’ü Anma Günü Mesajı09 Kasım 2022 Çarşamba 11:44
  • Cumhurbaşkanı Ersin Tatar KKTC'ye geri döndü09 Kasım 2022 Çarşamba 10:48
  • Atatürk, ölüm yıl dönümünde yarın KKTC’de de anılacak09 Kasım 2022 Çarşamba 10:41
  • Tatar: Çok daha güçlü bir KKTC yaratacağız09 Kasım 2022 Çarşamba 10:13
  • Fuat Oktay KKTC'ye Geldi09 Kasım 2022 Çarşamba 10:05
  • Güzelyurt-Lefke Anayolu'nda Ölümlü Kaza09 Kasım 2022 Çarşamba 10:00
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi09 Kasım 2022 Çarşamba 09:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti