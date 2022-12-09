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“Polis Temel Eğitimi Müfredatı Güncelleme Çalıştayı” Düzenlendi

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“Polis Temel Eğitimi Müfredatı Güncelleme Çalıştayı” Düzenlendi
“Polis Temel Eğitimi Müfredatı Güncelleme Çalıştayı” Düzenlendi

Polis Temel Eğitimi kapsamında Polis Okulu Müdürlüğü’nde uygulanan müfredatın günün koşullarına uygun olarak yeniden güncellenmesi adına Polis Genel Müdürlüğü tarafından “Polis Temel Eğitimi Müfredatı Güncelleme Çalıştayı” düzenlendi.

8-9 Aralık 2022 tarihlerinde Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda; Polis Genel Müdürlüğü ile paydaş kurumların yetkilileri tarafından, Polis Temel Eğitiminde okutulan Hukuk, Meslek, Uygulamalı ve Genel Kültür Dersleri dört grup altında ele alınarak tartışılarak mevcut durum ve çözüm önerileri ortaya kondu.

Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ’nin açılış konuşmasını yaptığı çalıştayda, çalışma grupları tarafından ortaya çıkan sonuçların değerlendirme sunumları Polis Okulu Müdürlüğü personeli tarafından gerçekleştirildi. Çalıştayda ayrıca, T.C. Polis Akademisi Başkan Yardımcısı I. Sınıf Emniyet Müdürü Fatih İNAL, Türkiye Metavers Platformu Başkanı ve Sodimer Başkanı Prof. Dr. Levent ERARSLAN, Yakın Doğu Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü ile Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fahriye ALTINAY ve Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürü Doç Dr. Sezer KAMBUR tarafından birer sunum gerçekleştirildi.

Sonuç raporunun Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA tarafından okunarak katılımcılar ile paylaşılmasının ardından, çalıştaya katkı koyan akademisyenlere Polis Genel Müdür Vekili Kasım KUNİ tarafından plaket takdim edildi.

Çalıştaya Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümg. Zorlu TOPALOĞLU, Polis Genel Vekili Kasım KUNİ, İlçe ve Bölüm Müdürleri ile Polis Teşkilatında çeşitli birimlerde görev yapan polis mensupları ve bazı akademisyenler katıldı.

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