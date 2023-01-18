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Polis Teşkilatı İlkeli Duruşu ve Sorumluluklarının Bilincinde Vazifesinin Başında

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Polis Teşkilatı İlkeli Duruşu ve Sorumluluklarının Bilincinde Vazifesinin Başında
Polis Teşkilatı İlkeli Duruşu ve Sorumluluklarının Bilincinde Vazifesinin Başında

Polis Genel Müdürlüğü , bir vatandaşın sosyal medya üzerinden vize uzatma işlemleriyle ilgili Polis Genel müdürlüğü personeline yönelik paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, vize uzatma işleminin, “yasaların verdiği yetki çerçevesinde” gerçekleştiği ifade edilerek, bazı kimselerin kendisini ayrıcalıklı göstermek pahasına, kamu görevlilerini değersizleştirecek davranışlar sergilediği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Facebook sosyal paylaşım sitesinde kişisel hesabından paylaşımda bulunan bir vatandaşın, bir tanıdığının vize uzatma işlemleri için Polis Genel Müdürlüğü’ne geldiğini ve sırasıyla yetkililerle görüşmesine rağmen vize uzatma işleminin yapılmadığını ancak görevli polislere sesini yükseltmesi neticesinde talebinin gerçekleştirildiği yönünde mesnetsiz ve Polis Genel Müdürlüğü personelini küçük düşürücü bir paylaşımda bulunduğu görülmüştür.
Söz konusu şahsın paylaşımında belirttiği şekilde bir olay vuku bulmamış olup, söz konusu şahsın müracaatı değerlendirilerek yasaların verdiği yetki çerçevesinde vize uzatma işlemi görevli polislerimiz tarafından gerçekleştirmiştir.
Görüleceği üzere bazı kimselerin toplum nazarında kendilerini ayrıcalıklı göstermek pahasına, görevini layıkıyla yapan kamu görevlilerini değersizleştirerek yakışık almayan bir davranış sergiledikleri görülmektedir.
Polis Teşkilatı ilkeli duruşu, vakar ve onurlu görev anlayışı ile görev ve sorumluluklarının bilinci içerisinde vazifesinin başında olduğunu kamuoyunun bir kez daha bilgisine getiririz.”

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