Polis Teşkilatı son 2 ayda bin 116 olayı aydınlattı

Polis Genel Müdürlüğü, Polis Teşkilatı tarafından son 2 aylık süreçte vuku bulan bin 116 olayın aydınlatıldığını duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 2 katillik, 3 soygun, 7 ev/bina açma, 49 hırsızlık, 339 cürüm ve 716 kabahat olmak üzere toplam 1116 olay Polis Teşkilatı tarafından aydınlatıldı ve failleri adalete teslim edildi.

Polis Genel Müdürlüğü, “Halkın huzur ve güvenliği için mesai mevhumu gözetmeksizin tüm unsurları ile 7/24 görev yapan Polis Teşkilatının kurumlar arası işbirliği ve halkın desteği ile yasalara uymayarak halkın huzurunu bozan kötü niyetli suç işleyen şahıslara göz açtırmamaya” devam ettiğini kaydetti.