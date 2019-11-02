Polis Teşkilatından Başsağlığı Mesajı

Dün akşam Güzelyurt yolunda yaşanan trafik çarpışması sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru ve eşi için PGM baş sağlığı mesajı yayımladı.
İşte o mesaj;
Personelimiz, Güzelyurt Polis Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Devrim Yılmaz dün akşam geçirdiği trafik kazasında eşi Seda Suat Yılmaz ile birlikte yaşamını yitirmişlerdir. Kendilerine Allahtan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı, sabır ve metanet dileriz. Teşkilatımızın başı sağolsun.
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