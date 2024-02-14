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Polis Trafik Denetiminde Sert Tedbirler Aldı: 484 Sürücü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi

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13 Şubat 2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimleri sonucunda polis, 1,978 araç sürücüsünü kontrol etti.
Polis Trafik Denetiminde Sert Tedbirler Aldı: 484 Sürücü Çeşitli Trafik Suçlarından Rapor Edildi

Ülke Genelinde Yapılan Trafik Denetimlerinde Ciddi Tedbirler Alındı

13 Şubat 2024 tarihinde ülke genelinde gerçekleştirilen kapsamlı trafik denetimleri, polisin kararlı ve etkili müdahalesini ortaya koydu. Denetimler kapsamında toplam 1,978 araç sürücüsü kontrol edilirken, ortaya çıkan tablo oldukça çarpıcıydı.

Denetimler sonucunda 267 sürücü, yasal hız sınırlarını aşarak süratli araç kullanırken tespit edildi. Bununla birlikte, 9 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı belirlenirken, 3 sürücü ise ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmaktan yakalandı. Ayrıca, 9 sürücü sigortasız araç kullanırken, 68 sürücü sürüş esnasında cep telefonu kullanımıyla, 3 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullandı. Denetimlerde 41 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullandığı için rapor edildi. Ayrıca, 84 sürücü de diğer trafik suçlarından dolayı rapor edilerek yasal işlem başlatıldı.

Toplamda 484 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 sürücü ise tutuklanarak adalet önüne çıkarıldı. Ayrıca, 60 araç trafikten men edildi.

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