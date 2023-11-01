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Polis Trafik Denetimlerinde 383 Sürücüye Yasal İşlem Başlattı, 37 Araç Trafiğe Kapatıldı

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Polis Trafik Denetimlerinde 383 Sürücüyü Ceza İle Cezalandırdı, 37 Araç Trafikten Men Edildi - Trafik Suçlarıyla Mücadele Devam Ediyor
Polis Trafik Denetimlerinde 383 Sürücüye Yasal İşlem Başlattı, 37 Araç Trafiğe Kapatıldı

Polis Trafik Denetimlerinde Toplam 383 Sürücüye Cezai İşlem ve 37 Araç Trafiğe Kapatıldı

Ülke genelinde 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen büyük ölçekli trafik denetimleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler ve tehlikeli davranışlara karşı sıkı bir mücadeleyi temsil ediyor. Polis ekipleri, toplam 1798 araç sürücüsünü kontrol etti ve sonuçlar dikkat çekiciydi.

Denetimler sırasında, 181 sürücü yasal hız sınırının üzerinde hız yapmaktan, 10 sürücü alkollü içki etkisi altında araç kullanmaktan, 3 sürücü sürüş ehliyetsiz araç kullanmaktan, 35 sürücü trafikte cep telefonuyla meşgulken yakalanmıştır. Ayrıca, 14 sürücü de emniyet kemeri takmamıştır.

Bu ihlallerin ciddiyeti nedeniyle, toplam 383 sürücü hakkında çeşitli trafik suçlarından raporlar düzenlenmiş ve aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Özellikle hız sınırlarını aşma ve alkollü araç kullanma gibi suçlar, trafik güvenliği açısından büyük bir endişe kaynağıdır ve bu suçları işleyenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Ayrıca, denetimler sırasında 37 araç trafikten men edilmiştir. Bu araçlar, güvenlik kurallarını ihlal etme ve sürücülerin tehlikeli davranışlarını sergileme nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılmıştır.

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