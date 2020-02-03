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“Polis üç operasyon yaptı et fiyatları yükseldi”

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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göreve geldiği günden beridir et ithalinin karşısında durduklarını ve üretime sahip çıktıklarını ancak ülkede et konusunda bir fiyat artışı yaşandığından buna karşı önlem almak zorunda kaldıklarını kaydetti
“Polis üç operasyon yaptı et fiyatları yükseldi”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, göreve geldiği günden beridir et ithalinin karşısında durduklarını ve üretime sahip çıktıklarını ancak ülkede et konusunda bir fiyat artışı yaşandığından buna karşı önlem almak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Oğuz, girdi maliyetlerinde yükselme olmamasına rağmen et fiyatlarında artış yaşanması karşısında et ithaline mecbur kaldıklarını ifade ederek, et ithalini devletin yapacağını belirtti. “Ülkede menfaat ilişkileri öyle bir gelişti ki bunun önüne kimse geçemez.

Polis üç operasyon yaptı et fiyatları yükseldi” diyen Oğuz, ülkede hayvan alım satımında okka değil kilo üzerinden satış yapılması gerektiğini anlattı.

Dursun Oğuz, hayvan kesiminin gıda güvenliği açısından denetiminin şart olduğunu, bu konuda gerekli adımları attıklarını ancak serbest piyasa olduğundan istenilen fiyattan satış yapılabileceğinden müdahale edemeyeceklerini ifade etti.

Oğuz, ülkede hayvancının zarar etmesini istemediklerini ancak fiyat artışlarına da bir şekilde müdahale etmek zorunda kaldıklarını kaydetti. CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ile Fikri Toros da yerlerinden söz alarak, maliyetleri düşürmeye yönelik önerilerde bulundu ve domuz eti ithaline de izin verilip verilmeyeceğini sordu. Domuz etiyle ilgili çalışmaların Ekonomi Bakanlığı ile birlikte yürütüldüğüne işaret ederek, et ithaliyle ilgili de siparişe göre karar vereceklerini kaydeden Oğuz, toplum sağlığı açısından en doğru kararı almak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

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