  • BIST 4.855,92
  • Altın 1072.38
  • Dolar 18.6356
  • Euro 19.637
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Polis Üstünü Ararken Eski Eser Buldu!

» »
Lefkoşa'da meydana gelen "İzinsiz Eski Eser Tasarrufu" suçundan tutuklanan zanlı A.A.Q mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis Üstünü Ararken Eski Eser Buldu!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Doğukan Can, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı A.A.Q Lefkoşa'da meydana gelen "İzinsiz Eski Eser Tasarrufu" suçundan methalder olduğunu belirtti.

Polis, 07.12. 2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde, Lefkoşa'da sakin A.A.Q'nun (E-28) Sahte Banknot ve Tedavüle sürme meselesi ile ilgili olarak sorgulandığı bir sırada tasarrufunda nasıl elde ettiği henüz tespit edilemeyen 2 adet tarihi eser olduğuna inanılan sikke bulunduğunu söyledi. Polis, adı edilenin soruşturma maksatlı olarak derdest emri gereği tutuklanmış olup, konu sikkeler emare olarak alındığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın yeni başladığını, zanlının tasarrufunda bulunan sikkelerin nereden ve nasıl temin edildiğinin araştırılması, yine mesele ile ilgili olarak zanlı ile suç ortağı olabilecek muhtemel kişilerin araştırılması gerektiğini belirtti. Polis,  bahse konu sikkelerin gerçek olup olmadığı ile ilgili araştırılma yapılması gerektiğini söyledi.

Polis, bu bağlamda, zanlının serbest kalması halinde tahkikata etki etme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğundan zanlının 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Acil kan aranıyor!08 Aralık 2022 Perşembe 17:50
  • Yalınkaya: Yerel Seçim Süreci Midemi Bulandıırıyor08 Aralık 2022 Perşembe 17:40
  • Tatar-Anastasiadis görüşmesi Rum basınında08 Aralık 2022 Perşembe 17:32
  • Çiftçiler Birliği, sertifikalı arpa buğday tohumları için adaptasyon gözetleme parselleri kurdu08 Aralık 2022 Perşembe 17:18
  • Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı ile DAÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı08 Aralık 2022 Perşembe 16:46
  • Amcaoğlu: İmdadımıza Türkiye yetişti08 Aralık 2022 Perşembe 16:28
  • GÜV.K.K ve PGM bütçeleri onaylandı!08 Aralık 2022 Perşembe 16:23
  • SOS Çocukköyü Derneği’nden Özyalçın Şirketler Grubu’na Teşekkür Ziyareti!08 Aralık 2022 Perşembe 16:19
  • Zerrin Üstel Kadın Mahkumları Ziyaret Etti08 Aralık 2022 Perşembe 15:57
  • Polisten Sahte Para Uyarısı08 Aralık 2022 Perşembe 15:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti