Polis uyardı, bu bölgede sürücüler dikkat

Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı..
Girne ve Güzelyurt bölgesindeki yoğun yağışlar nedeniyle polis uyarılarda bulundu.
Her iki bölgede de sürücüleri uyaran polis dikkatli olunmasını istedi.
Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı..
Girne ve Güzelyurt bölgesindeki yoğun yağışlar nedeniyle polis uyarılarda bulundu.
Her iki bölgede de sürücüleri uyaran polis dikkatli olunmasını istedi.
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