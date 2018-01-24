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Polis uyardı, bu bölgede sürücüler dikkat

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Polis uyardı, bu bölgede sürücüler dikkat
Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı..

Sabah saatlerinde başlayan yoğun yağış ülkeyi etkisi altına aldı..

Girne ve Güzelyurt bölgesindeki yoğun yağışlar nedeniyle polis uyarılarda bulundu.

Her iki bölgede de sürücüleri uyaran polis dikkatli olunmasını istedi.

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