  • BIST 95.411
  • Altın 223,064
  • Dolar 5,3635
  • Euro 6,1089
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 7 °C
  • Girne 8 °C
  • Güzelyurt 4 °C
  • İskele 7 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -4 °C
SON DAKİKABu diyet kalp krizi riskini yüzde 28 azaltıyor

Polis Uyardı: Bu yollar taşkınlar nedeniyle trafiğe kapalı

» »
Su Taşkınları Sebebiyle Trafiğe Halen Kapalı Yollar:
Polis Uyardı: Bu yollar taşkınlar nedeniyle trafiğe kapalı

1. Bostancı’dan Taşpınar köyüne giden yol. Taşpınar köyüne ulaşım Doğancı’ dan Taşpınar’ a giden yol üzerinden sağlanıyor.

2. Güzelyurt – Lefkoşa Anayolunun, Güzelyurt Manisa Bulvarı kavşağı ile Mevlevi-Şahinler çemberi arasında kalan kısım.
Ulaşım; Şahinler- Zümrütköy – Akçay- Güzelyurt güzergâhından verilmektedir.

3. Güzelyurt – Akdeniz eski yolu halen trafiğe kapalı bulunuyor.

4. Güzelyurt’ta dün trafiğe kapatılan Manisa Bulvarı trafiğe açıldı, ancak yolun sadece çember bölümü tek şerit olarak trafik akışı sağlanmaktadır.

5. Yeşilköy petrol istasyonu önündeki yol da halen trafiğe kapalı bulunuyor

Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler’in rahatsızlığı dolayısıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanamayacak16 Ocak 2019 Çarşamba 18:46
  • Sendikal Platform, TES’e destek eylemi düzenledi.16 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
  • Beklenen KAR yağışı başladı (video)16 Ocak 2019 Çarşamba 18:08
  • Dikkat kapalı yol!16 Ocak 2019 Çarşamba 17:40
  • Eski kız arkadaşının aracını kendi malı gibi satan bir kişi tutuklandı16 Ocak 2019 Çarşamba 17:26
  • UBP’den, Dr. Küçük ve Denktaş için anma etkinliği ve konferans16 Ocak 2019 Çarşamba 17:10
  • Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Derneği'nin ilk genel kurulu 19 Ocak'ta16 Ocak 2019 Çarşamba 17:06
  • Lefkoşa- Güzelyurt anayolu nehire döndü (video-haber)16 Ocak 2019 Çarşamba 16:56
  • Bakan Çeler, müşahede altında!16 Ocak 2019 Çarşamba 16:20
  • UBP:‘’Hayvancının sırtından kar ediyorlar’’16 Ocak 2019 Çarşamba 16:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti